إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

كولر يستقر على ثنائي الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

كولر يستقر على ثنائي الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور) - أخبار كلمتك

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور) - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

علاء عابد: مصر هي أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
علاء عابد: مصر هي أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

علاء عابد: مصر هي أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أبدي النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدوله للاجئين.

وأكد عابد، أن مصر هي أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، حيث أن هناك 198 دوله أعضاء في الأمم المتحدة وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يسغرق فترة تتجاوز عشرة أيام ونحن نستضيف نحو 9 مليون لاجئ على أرض مصر يتمعون بكافة حقوقهم.

وأضاف عابد، في كلمة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، أنه منذ 100 عام لم يتم تنظيم هذا التشريع.

وأوضح عابد، أننا لا نفرض ضرائب أو رسوم على اللاجئين، ونحن نرحب بالجميع فمنذ يوسف علية السلام "إدخلو مصر إن شاء الله أمنين " ونحن نرحب بالجميع ولكن أصبحنا نعاني من إرتفاع الأسعار حيث تزايد أسعار العقارات للضعف ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد، و القانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين حيث أننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق