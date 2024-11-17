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وزير الإسكان: استرداد وإزالة التعدي عن مساحة 168 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: استرداد وإزالة التعدي عن مساحة 168 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: استرداد وإزالة التعدي عن مساحة 168 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:13 مساءً - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سفنكس الجديدة شن حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نطاق مدينة سفنكس الجديدة، والتي أسفرت عن إزالة التعدي واسترداد الأراضي بمساحة 168.48 فدان غرب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي على محور سفنكس.

وأكد وزير الإسكان، في بيان اليوم الأحد، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة نحو التعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإزالة الظواهر العشوائية بمختلف صورها.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد ابراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن المساحة المذكورة آلت ملكيتها للجهاز بموجب قرار رقم 881 بتاريخ 13 نوفمبر 2024 بإعادتها إلى جهاز المدينة.

وشدد رئيس الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لردع أية جهات أو أفراد تقوم بالترويج لبيع الأراضي المملوكة للدولة والمتعدى عليها للحفاظ على أملاك الدولة، وحقوق الأفراد والمواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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