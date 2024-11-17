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مجلس النواب يُناقش اليوم مشروع تعديلات قانون التأمين الصحي - أخبار كلمتك

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مجلس النواب يُناقش اليوم مشروع تعديلات قانون التأمين الصحي - أخبار كلمتك

مجلس النواب يُناقش اليوم مشروع تعديلات قانون التأمين الصحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:13 مساءً - تُناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم للبرلمان من النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بالمجلس، والخاص بإدخال تعديلات على نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يحضر المناقشات بجانب رئيس وأعضاء اللجنة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.

وكانت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من "الشعولي" والموقع عليه من عٌشر أعضاء مجلس النواب، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى المناقشة من قبل اللجان المعنية.

وقالت النائبة أماني الشعولي، إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان، يهدف لإدخال بعض التعديلات نظام التأمين الصحي الشامل، التي تصب في مصلحة المواطن وتطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ولفتت إلى أن قيامها بالتقدم بمشروع هذا القانون يرجع إلى إيمانها بأهمية قيام نائب البرلمان بدوره التشريعي، بجانب دوره الخدمي و تبنيه لمطالب المواطنين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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