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«السكة الحديد»: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية في أول ديسمبر - أخبار كلمتك

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«السكة الحديد»: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية في أول ديسمبر - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية في أول ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد 17 نوفمبر، عن تشغيل خدمة جديدة، عبر امتداد مسير قطار 2007 مكيف «أسوان - القاهرة»، والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30 نوفمبر الجاري الساعة 3:15 مساءا، ليصل القاهرة حوالي الساعة 04:05 صباحا الموافق 1 ديسمبر المقبل، ليمتد مسيره ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 07:20 صباحاً في ذات اليوم.

وصرحت «السكة الحديد» في بيان أنه من المقرر تشغيل قطار 910 مكيف «الإسكندرية- القاهرة» «خدمة جديدة» حيث يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحا، ليصل القاهرة الساعة 12:40ظهرا، بنفس تركيب قطار 2007، لافتة إلى أنه يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات 661 - 163 - 3024 - 1212.

قطارات السكة الحديد

وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة بامتداد مسير قطار 2007 مكيف «أسوان -القاهرة» لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» كخدمة جديدة، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة الركاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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