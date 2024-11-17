«السكة الحديد»: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية في أول ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد 17 نوفمبر، عن تشغيل خدمة جديدة، عبر امتداد مسير قطار 2007 مكيف «أسوان - القاهرة»، والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30 نوفمبر الجاري الساعة 3:15 مساءا، ليصل القاهرة حوالي الساعة 04:05 صباحا الموافق 1 ديسمبر المقبل، ليمتد مسيره ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 07:20 صباحاً في ذات اليوم.

وصرحت «السكة الحديد» في بيان أنه من المقرر تشغيل قطار 910 مكيف «الإسكندرية- القاهرة» «خدمة جديدة» حيث يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحا، ليصل القاهرة الساعة 12:40ظهرا، بنفس تركيب قطار 2007، لافتة إلى أنه يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات 661 - 163 - 3024 - 1212.

وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة بامتداد مسير قطار 2007 مكيف «أسوان -القاهرة» لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» كخدمة جديدة، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة الركاب.