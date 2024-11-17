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كريم بدوي يشارك في احتفالات العيد القومي الـ 49 للبترول المصري - أخبار كلمتك

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كريم بدوي يشارك في احتفالات العيد القومي الـ 49 للبترول المصري - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في احتفالات العيد القومي الـ 49 للبترول المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - يشارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صباح العاملين بقطاع البترول الاحتفال بذكري العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري،  بالمنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية في موقع عمل شركة الاسكندرية للبترول بحضور قيادات قطاع البترول.

 العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري

وحرص  ان المهندس كريم بدوي  علي التوجيه بعودة تنظيم فعاليات الاحتفال هذا العام في إطار مايتم تنظيمه من فعاليات لتعزيز التلاحم والتواصل المباشر مع العاملين الذين يمثلون الثروة الحقيقية لقطاع البترول والثروة المعدنية.


ويعد  تنظيم فعاليات الاحتفال بمثابة رسالة  تحفيزية للعاملين وتقدير لجهوهم التي تمثل الركيزة في تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج البترولي.

 

يشار إلى إن العيد القومي للبترول يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة غالية هي ذكري استرداد حقول بترول سيناء عام 1975 كاحد ثمار انتصارات اكتوبر المجيدة.

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بعد توقفه لسنوات، وزارة البترول تحتفل بعيدها الـ49 غدا بالإسكندرية

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وزير البترول: نعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي يساهم في الناتج القومي

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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