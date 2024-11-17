لذوي الهمم.. أماكن بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وموعد الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يبحث العديد من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، عن موعد فتح باب التقديم وحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لذوي الهمم

أعلنت وزارة الإسكان، فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للمواطنين ذوي الهمم، بداية من غدًا الإثنين 18 نوفمبر، ويستمر حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لذوي الهمم لمدة أسبوع.

تخصيص أسبوع لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لذوي الهمم

وأكدت الوزارة، على تخصيص أسبوع كامل للمواطنين ذوي الهمم فقط، مشددة على عدم بيع أي كراسة من كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لأي مواطن آخر.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت الوزارة أنه يستمر التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للمواطنين ذوي الهمم عقب مرور الأسبوع المخصص لهم، حيث يستمر حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر.

تخصيص 5% من شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم

وأضافت الوزارة، أن صندوق الإسكان الاجتماعي خصص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد مبادرة «سكن لكل المصريين 5 للمواطنين ذوي الهمم.

رابط التعرف على أماكن بيع كراسات الشروط

وفي إطار التسهيلات والتيسرات على المواطنين، أوضحت الوزارة، أنه يمكن للمواطنين ذوي الهمم معرفة أماكن مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط، عن طريق الدخول على الرابط التالي: رابط الحصول على أماكن مكاتب البريد.

أماكن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويمكن للمواطنين شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من مكاتب البريد الموجود في المدن المطروح بها الوحدات السكنية، ويبلغ سعر كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بــ 300 جنيه، كما يتم سداد المصروفات الإدارية المقدرة بـ355 جنيها.

الوحدات السكنية في الطرح الجديد

ويتضمن الإعلان الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين 5، نحو 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، على مستوى المدن الجديدة.

وعلى مستوى المحافظات، يتضمن الإعلان الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين 5، نحو 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

الحد الأدنى لدخل المواطن منخفض الدخل

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للمواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من الطرح الجديد، في نظام التمويل العقاري بــ 3500 جنيه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- يُحظر على الأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة.