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تحرير 37 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

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تحرير 37 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

تحرير 37 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 37 محضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم 3، وذلك من إجمالي 64 محضر ضبط جمركي تم تحريرها على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر أكتوبر الماضي.

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جهود جمارك مطار القاهرة خلال شهر أكتوبر

وكانت المحاضر المحررة من رقم 201 وحتي رقم 237 لسنة 2024 حررت الإدارة الاولي برئاسة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة وتامر قاسم النائب كل من محضر ضبط جمركي رقم 209 عبارة عن كمية من السجائر الإلكترونية بداخلهم مواد مخدرة ومحضري ضبط ارقام 216 و218 عبارة عن محاولات لتهريب أدوية مدرجة بجداول المخدرات.

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محاولات تهريب شرائط وزجاجات أقراص وزيوت مخدرة

وحررت الإدارة الثانية برئاسة سيد ممدوح ونائبه أحمد أبو بكر كل من محاضر الضبط أرقام ٢٠١ و٢٠٣ و٢١١ و٢١٣ و٢٢٠ و٢٢٢ و٢٣٢ عبارة عن كميات من الشرائط والزجاجات بهم أقراص وزيوت مخدرة والعبوات والسجائر الإلكترونية والعادية بهم مواد وزيوت مخدرة، ومحضري ضبط أرقام ٢١٧ و٢٣٦ عبارة عن أجهزة ومستلزمات خاصة بطب الأسنان بإجمالي ٣٨٠٠ وحدة وكيس وعبوة، ومحضر ضبط رقم ٢١٠ عبارة عن ١٢٥٠٠ عدسة خاصة بماكينات التصوير، ومحضر ضبط رقم ٢٢٩ عبارة عن ١٢٨٦ عبوة مستحضرات تجميل، ومحضر ضبط رقم ٢٣٥ عبارة عن 100 عبوة وحقنة تخسيس، ومحضر ضبط رقم ٢٣٧ عبارة عن كمية من الهواتف المحمولة.

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حررت الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب ونائبته اميرة طلبة كل من محاضر ضبط أرقام ٢٠٥ و٢٠٧ و٢١٢ و٢١٩ عبارة عن شرائط وعبوات وزجاجات مخدرة، ومحضري ضبط أرقام ٢٣٠ و٢٣١ عبارة عن هواتف محمولة، ومحضر رقم ٢٣٤ عبارة عن أجهزة بشبكات الاتصالات.
 

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شرائط وزجاجات لأقراص وكبسول زيوت مخدرة

وأخيرا قامت الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل ونائبه أحمد فؤاد الدلهماوي بتحرير كل من محاضر ضبط جمركي ارقام ٢٠٤ و٢١٤ و٢٢٣ و٢٢٤ و٢٢٥ و٢٢٦ عبارة عن شرائط وزجاجات بهم أقراص وكبسول وزيوت مخدرة، وقطع حلوى مخلوطة بمواد مخدرة، ومحضر ضبط رقم ٢١٥ عبارة عن ٢٠٦٣ عبوة اكسسوارات شيش الكترونية، ٢٢١ عبارة عن كمية من الأدوية باهظة الثمن، ومحضر ضبط جمركي رقم ٢٣٣ عبارة عن خنجر محظور حيازته وقطعة حشيش و٧٣٧ كبسول وقرص مخدر.

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كما أيضا حرر رجال الجمارك بالصالة الموسمية خمسة محاضر ضبط جمركي، فيما حررت الإدارة الثانية برئاسة محمد الدمرداش مدير الادارة ومدحت رجب النائب محضر ضبط رقم ٢٢٧ عبارة عن كمية من الهواتف المحمولة ومحضر ضبط رقم ٢٢٨ عبارة عن ٥٣ عبوة لعقار مدرج بجداول المخدرات.

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محاولات تهريب العملات الأجنبية

بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة خالد عبد العظيم مدير الإدارة وأمير مطر النائب محضر ضبط رقم ٢٠٢ عبارة عن كميات من العملات الأجنبية والمصرية دون إفصاح بالمخالفة لقوانين البنك المركزي وغسل الأموال، ومحضر ضبط رقم ٢٠٦ عبارة عن عبوات لأدوية مخدرة، ومحضر ضبط رقم ٢٠٩ عبارة عن ٢١٦ كيسا وعبوة خاصة بمستلزمات طب الأسنان.

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تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام، وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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