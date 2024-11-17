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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية اعتبارًا من ديسمبر - أخبار كلمتك

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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية اعتبارًا من ديسمبر - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية اعتبارًا من ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - قرر الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذى يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر “على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بإمتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024”.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

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ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقًا للجداول المرفقة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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