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تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 31000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 490 شاحنة و90 سيارة 

تصدير 22 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
 

حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 231 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 28000 طن بضائع، 259 شاحنة و20 سيارة. 
 

الحركة في ميناء سفاجا اليوم 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  ثلاث سفن وهي CSFAITH علي متنها 22000  طن فوسفات تصدير الي الهند  وعمان وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة  Alcudia Express، كما تم تداول 2200 طن بضائع و150 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث اور، ايلة وسينا.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1045 راكب بموانيها.
 

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حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

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تصدير 7 آلاف طن أغذية لليمن، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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