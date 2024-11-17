تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 31000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 490 شاحنة و90 سيارة

تصدير 22 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا



حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 231 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 28000 طن بضائع، 259 شاحنة و20 سيارة.



الحركة في ميناء سفاجا اليوم

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي CSFAITH علي متنها 22000 طن فوسفات تصدير الي الهند وعمان وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express، كما تم تداول 2200 طن بضائع و150 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث اور، ايلة وسينا.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1045 راكب بموانيها.



حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر تصدير 7 آلاف طن أغذية لليمن، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.