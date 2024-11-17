مدبولي يستمع لدور المعهد القومي للاتصالات في بناء قدرات الشباب الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح مفصل عن جهود المعهد القومي للاتصالات وذلك أثناء جولته داخل معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT.

المعهد القومي للاتصالات

يعمل المعهد القومي للاتصالات، الذي يعد أحد الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ توجيهات وزارة الاتصالات في بناء القدرات الرقمية للشباب المصري.

ويستهدف المعهد التدريب من أجل التوظيف، ويكون التدريب على مقررات تدريبية متقدمة كالجيل الخامس والحوسبة السحابية وشبكات البيانات وتأمينها والأنظمة المدمجة وغيرها، كما درب المعهد أكثر من 2500 متدرب على مدار العامين الماضيين، بنسبة توظيف تجاوزت 82%، وبعض المسارات كانت 100%.

كما يعمل المعهد القومي للاتصالات على محور العمل الحر، والذي ينفذ في مراكز إبداع مصر الرقمية بجميع محافظات الجمهورية، إذ يجري تدريب أكثر من 4000 متدرب سنويا، وتكون مدة التدريب من شهر لشهرين.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ict» نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.