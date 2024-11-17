وزير الري يستعرض ما تحقق خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، ما تحقق خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وعرض الإطار العام لخطة العمل المقترحة لعقد فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وخلال الاجتماع، تم عرض عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز المشاركات من الأفراد والمنظمات في فعاليات الأسبوع المختلفة مثل الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض، بهدف تعظيم الاستفادة من هذا المؤتمر الدولي الهام وإثراء النقاشات الجارية في الجلسات، وتحسين مستوى الأبحاث العلمية المقدمة من الباحثين والمتخصصين، وتعزيز دور الشركات التي تعرض ابتكاراتها بالمعرض المقام ضمن فعاليات الأسبوع.

ووجه وزير الري بإضافة اثنين من العناصر للابحاث العلمية المقدمة في المسابقات العلمية، ما يجعلها أكثر تميزا وفائدة بقيام الباحث بشرح عناصر الاختلاف بين البحث المقدم منه والطرق التقليدية المتبعة، مع عمل مقارنة مالية توضح الفارق بين تكلفة تنفيذ البحث الخاص به والطرق التقليدية المتبعة حاليا، كما وجه بتبكير المواعيد الخاصة بالتقديم للمسابقات لإتاحة الفرصة للباحثين واللجنة العلمية للأسبوع للمزيد من البحث والدراسة.

كما وجه الدكتور هاني سويلم ببحث مقترحات لتطوير الجلسات العامة والجلسات رفيعة المستوى، وتطوير مسار أفريقي يقام بشكل سنوي خلال أسبوع القاهرة للمياه، وتقديم المواعيد الزمنية المقررة لإعداد مسودة الورقة المفاهيمية للجلسات، والإسراع بالترتيبات الخاصة بدعوات مديري الجلسات والمتحدثين في الجلسات العامة ورفيعة المستوى، وكذلك الوزراء ورؤساء المنظمات والشخصيات العامة، وأيضا تقديم مواعيد إصدار المطبوعات والتقارير والكتيب الخاصة بالأسبوع، وأيضا باستمرار تفعيل وتحديث المنصة الإلكترونية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه، والانتهاء من إنشاء تطبيق للمنصة على التليفون المحمول لتسهيل الدخول على المنصة الإلكترونية.

وبالنسبة للمعرض، فقد وجه وزير الري بتفعيل نموذج تسجيل للشركات المشاركة بالمعرض على الصفحة الرسمية للأسبوع.