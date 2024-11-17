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أمطار واضطراب بحركة الملاحة البحرية، الأرصاد تحذر من طقس اليوم - أخبار كلمتك

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أمطار واضطراب بحركة الملاحة البحرية، الأرصاد تحذر من طقس اليوم - أخبار كلمتك

أمطار واضطراب بحركة الملاحة البحرية، الأرصاد تحذر من طقس اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر، وتصل سرعة الرياح من 40:55 كم فى الساعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متوقعة.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:15


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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