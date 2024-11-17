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رئيس الوزراء يجري جولة داخل معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يجري جولة داخل معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يجري جولة داخل معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة داخل معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ict».

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ict» نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام رئيس الوزراء والمشاركين في الافتتاح من الوزراء أبرز محاور المعرض وإنجازات الوزارة في دعم التحول الرقمي، لافتا إلى أن استراتيجة وزارة الاتصالات تتمحور حول دعم المواطن ومساعدة شبابنا في المنافسة في أسواق العمل ورعاية الابداع في مختلف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم زيادة 61%في أبراج المحمول في مصر، و 46% زيادة في الساعات الترددية خلال الـ6 سنوات الماضية

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اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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