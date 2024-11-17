عودة تاريخية.. كل ما تريد معرفته عن منتجات النصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - أكدت شركة النصر للسيارات، قرب إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، وذلك بعد نحو 15 عاما من التوقف لعودتها للإنتاج مرة أخرى، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صاحبة العلامة الشهيرة «نصر».

في هذا السياق، علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، خلال زيارته لعنابر شركة النصر للسيارات، على عودة الشركة للإنتاج مرة أخرى، قائلا: «النهارده يوم عيد والله».

تستعرض« الأسبوع» في سطور التالية أبرز المعلومات عن تاريخ شركة النصر للسيارات وسبب توقفها عن الإنتاج.

متي تأسست شركة النصر للسيارات؟

وتأسست شركة النصر في عام 1959، بموجب القرار الجمهوري رقم 913، واعتبرت أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولعبت الشركة دورا محوريا في توفير وسائل النقل خلال الستينيات والسبعينيات، وبفضل ما تمتلكه من مصنع ضخم يصل مساحته 480، 000 متر مربع، أصبحت الشركة أهم الشركات الرائدة في صناعة السيارات المحلية.

لماذا توقفت شركة النصر للسيارات؟

- بدأت شركة النصر لصناعة السيارات تصفيتها في نوفمبر 2009، بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه، حيث قل عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عاما

- بعد ذلك عاودت العمل بشكل جزئي عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015

- في عام 2016، أجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتتمكن من العمل مرة أخرى

- في أغسطس 2022 صدر قرار بدمج النصر للسيارات مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.

مصانع النصر للسيارات عدة خطوط إنتاج متخصصة

مصنع سيارات الركوب

- يقع المصنع على مساحة 42.400 متر مربع.

- يختص بتجميع وإنتاج سيارات الركوب.

- يشمل خطوط تجميع معالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ ودهان السيارات.

مصنع المكبوسات

- مسؤول عن تشكيل لحام وتشغيل أجزاء اللوارى والأتوبيسات والجرارات باستخدام مكابس ذات قدرات مختلفة من 35 إلى 1000 طن.

مصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية

- يتخصص في تصنيع الأجزاء الميكانيكية للمركبات.

مصنع هندسة العدد

- يهتم المصنع بتصميم وإنتاج الأسطمبات والشبلونات ومحددات القياس للمصانع.

التشغيل للغير

- تقدم الشركة خدمات التصنيع للغير، بما في ذلك الشركات الهندسية لصناعة السيارات والشركة الشرقية للدخان.

أشهر موديلات سيارات «النصر» للسيارات

سيارات «فيات» كانت من أبرز منتجات شركة النصر للسيارات، التي استطاعت من خلالها بناء ثقة بينها وبين العملاء.

وكانت السيارة الأكثر مبيعا في وقت إنتاجها، وأنتجت الشركة عدد من الموديلات مثل «نصر 128، نصر 127، تمبرا، فلوريدا، نصر شاهين».

إنتاج شركة النصر للسيارات:

«السيارة نصر 128- أنتجتها فيات سنة 1969- التي أُنتجت بالتعاون مع «شركة يوجو الصربية»

«السيارة نصر شاهين» الموديل المعدل في شركة «Tofaş» التركية من السيارة «فيات 131.

«السيارة فلوريدا» التي أنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة «فيات 128.