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جامعة القاهرة تعقد ندوة "من الجامعة إلى سوق العمل" لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين - أخبار كلمتك

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جامعة القاهرة تعقد ندوة "من الجامعة إلى سوق العمل" لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تعقد ندوة "من الجامعة إلى سوق العمل" لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:21 صباحاً - ينظم مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، ندوة بعنوان "من الجامعة إلى سوق العمل"، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور هشام زغلول مدير المركز، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة 11 ظهرًا، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

بداية جديدة لبناء الإنسان

وتعد هذه الندوة فرصة للطلاب والخريجين لاكتساب مهارات جديدة تساعدهم في بناء مستقبلهم المهني، كما تفتح أمامهم باب التواصل مع المختصين الذين سيشاركون تجاربهم ونصائحهم القيمة في مجالات التوظيف وتطوير الذات.

وتهدف الندوة إلى تزويد الطلاب والخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا لرؤية مصر 2030، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة في ظل التوجه نحو توظيف آليات الذكاء الاصطناعي، ومساعدة المشاركين على تطوير سيرهم الذاتية بشكل احترافي والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح.

جدير بالذكر أن مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية يسعى إلى تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال مجموعة من  الأنشطة والمهام، والتي تشمل دعم التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتنفيذ البرامج والمبادرات الرئاسية، كما يركز المركز على دعم ريادة الأعمال وتنمية قدرات الطلاب والخريجين من خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة لتحسين مهاراتهم وزيادة وعيهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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