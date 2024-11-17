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رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ICT" اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ICT" اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ICT" اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 04:43 صباحاً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويعد المعرض واحدًا من أهم الأحداث السنوية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يستقطب المعرض كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشهد استعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار يعكس التوجه نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الإعلان عن مبادرات ومشروعات جديدة تسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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