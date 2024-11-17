"معلومات الوزراء" يرصد مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 04:10 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية).

مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية

وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الدولة في مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري.

وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجاري تنفيذها والتي من أهمها: مشروعات جهاز مستقبل مصر، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.

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