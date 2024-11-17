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إحباط تهريب 45 آيفون بحوزة دبلوماسية في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

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إحباط تهريب 45 آيفون بحوزة دبلوماسية في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

إحباط تهريب 45 آيفون بحوزة دبلوماسية في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - نجحت سلطات جمارك  مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ٧ محاضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم ١ بقيادة أحمد علي السيد القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى رقم ١.

إحباط تهريب 45 آيفون بحوزة دبلوماسية في مطار القاهرة 

وأوضح مصدر جمركي أن تلك المحاضر ضمن ٦٤ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر أكتوبر الماضي، كانت المحاضر المحررة من رقم ١٠٤ وحتى رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٤.

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 حررت الإدارة الأولى برئاسة محمود عبد النبي مدير الإدارة وعلاء شحاتة النائب كلا من محضر ضبط جمركي رقم ١٠٤ عبارة عن ١٩ تليفون محمول ومحضر ضبط رقم ١٠٦ عبارة عن ٤٥ تليفون ماركة iPhone 16 بحوزة دبلوماسية غير مقيمة، ومحضر ضبط رقم ١٠٧ عبارة عن ١٠١٣ عبوة مستلزمات طبية، ومحضر ضبط رقم ١٠٨ عبارة عن ١٢٠٤ عبوة من مستلزمات طب الأسنان، ومحضر ضبط رقم ١٠٩ عبارة عن ٢٥٦ نظارة من ماركات شهيرة.

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وحررت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة ونائبه عمرو عبد المنعم محضر ضبط جمركي رقم ١٠٥ عبارة عن بندقية ضغط هواء مثبت عليها منظار محظور حيازتهما.


بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة محمد حفظي ونائبه وائل امبابي محضر ضبط رقم ١١٠ عبارة عن عبوات لأدوية بيطرية.


تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من  رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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