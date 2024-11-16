تحرير 64 محضر ضبط جمركي بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 10:28 مساءً - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 64 محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر المنقضي ضد ركاب أجانب ومصريين لتتزايد الإنجازات المحققة بواسطة رجال الإدارة المركزية، وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات بأنواعها «حشيش، وعبوات متنوعة تحتوي علي مخدر وزيت الماريجوانا، شرائط وادوية بها اقراص وكبسولات لعقاقير مدرجة في جداول المخدرات، وعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات أيضا»، أسلحة بيضاء متنوعة «خناجر وبندقية ضغط هواء ومنظار يركب على سلاح ناري» كما جاءت المضبوطات عبارة عن بضائع بمختلف أنواعها ( تليفونات، نظارات، مستلزمات وقساطر وأجهزة طبية ومستلزمات طب الاسنان، مستحضرات تجميل، قطع غيار متنوعة، مستلزمات التليفون المحمول، ادوية تخسيس واخري باهظة الثمن، ادوية بيطرية، مستلزمات شيش الكترونية، عدسات لماكينات تصوير مشغولات ذهبية والماس وعملة اجنبية ومصرية.

يذكر انه تم تحرير 190 محضر ضبط جمركي في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، ليصل اجمالي المحاضر التي تم تحريرها بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور ماجد موسى الي ٢٥٤ محضر ضبط خلال اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر الماضية.

يأتي ذلك في ظل تنفيذ القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين.

أيضا تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الإدارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام وإدارة الامن الجمركي والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وإدارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.