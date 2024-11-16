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الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا - أخبار كلمتك

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الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط وشواطىء شمال الدلتا،حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2: 3متر وتصل سرعة الرياح من 40:55 كم فى الساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا على جنوب البلاد،مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 
الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:15
 
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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