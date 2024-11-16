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مواعيد الأجازات الرسمية 2025 في مصر - أخبار كلمتك

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مواعيد الأجازات الرسمية 2025 في مصر - أخبار كلمتك

مواعيد الأجازات الرسمية 2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 10:07 مساءً - مواعيد الأجازات الرسمية 2025.. تصدرت معدلات البحث عن مواعيد الأجازات الرسمية 2025 ويأتي ذلك تزامنا مع موعد انتهاء العام الحالي 2024.

وتستعرض كلمتك، لقرائها جميع التفاصيل المتعلقة بـ مواعيد الأجازات الرسمية 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

مواعيد الأجازات الرسمية 2025

العطلات الأسبوعية في شهر نوفمبر 2024

- العطلة الأسبوعية يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري.

- العطلة الأسبوعية يوم السبت الموافق 23 من شهر الحالي.

- العطلة الأسبوعية يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024.

- العطلة الأسبوعية يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.

مواعيد الأجازات الرسمية 2025

بحلول شهر يناير القادم لعام 2025 تبدأ أولى الأجازات الرسمية في مصر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 ويأتي ذلك احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد أما عن بقية الأجازات الرسمية في 2025 فهي كالآتي:

- يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وذلك بسبب الاحتفال بذكري عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

- يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وهو اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025 ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك 2025

- يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 وذلك بسبب الاحتفال بعيد شم النسيم.

- يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 وهو أجازه بسبب عيد تحرير سيناء.

- يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 الاحتفال بعيد العمال.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وقفة عرفات.

- يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 وهو أولى أيام عيد الأضحى.

- يوم السبت الموافق 7 يونيو 2025 وهو ثاني أيام عيد الأضحى.

عيد الأضحى المبارك 2025

- يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025 الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو.

- يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025 الاحتفال بذكري عيد الثورة.

- يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 ذكري المولد النبوي الشريف.

- يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 ذكري نصر أكتوبر المجيد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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