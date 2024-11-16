رضوى عادل تحصل على الدكتوراه في «إدارة المخاطر والأزمات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 09:51 مساءً - شهدت كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة رضوى عادل مصطفى أحمد حسن.

وجاءت رسالة الدكتوراه في إدارة المخاطر والأزمات بعنوان "المسؤولية الاجتماعية ودورها في الحد من الأزمات المالية التي تواجه القطاع المصرفي المصري لتحقيق التنمية المستدامة" دراسة تطبيقية.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور السيد محمد خاطر عميد الكلية "محكما ورئيس اللجنة"، والدكتور محمد رضا أبونازل أستاذ الإحصاء التطبيقي بكلية الدراسات العليا للعلوم الإحصائية "مشرفا وعضوا"، والدكتورة إيمان مصطفى مسلم منسق البرنامج المهني "محكما وعضوا"، والدكتور أحمد عيسي محاضر الإدارة الاستراتيجية الحديثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا "مشرفا وعضوا".

انتهت المناقشة بحصول الباحثة رضوى عادل مصطفى أحمد حسن على درجة الدكتوراه، وحضر المناقشة لفيف من العمداء ورجال القضاء والقوات المسلحة والإعلاميين.