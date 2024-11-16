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رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ارتباط نزلات البرد المنتشرة بفيروس كورونا.

نزلات برد شديدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"دور البرد هذا الفترة هو المتوقع كل عام، ولكن المشاهد هذه الأيام أن الدور أعراضه تزيد عن المعتاد وكل ما اعتدنا عليه في كل السنوات الماضية، وليس مرتطبا بكورونا".

هل هناك خطورة من نزلات البرد

وأضاف:"نزلات البرد هذه الأيام شديدة ولكن لا توجد خطورة فيما يتعلق بنقص الأكسجين ولا احتياج لدخول المستشفيات، وتتمثل الأعراض بارتفاع الحرارة وتكسير في الجسم واَلام مبرحة في الحلق".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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