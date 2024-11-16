بسعر تنافسي، وزير قطاع الأعمال: شركة النصر تنتج سيارات ملاكي كهرباء وبنزين مايو 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام: "هناك رؤية ومخطط واستراتيجية واضحة لعودة الإنتاج لشركة النصر للسيارات".

تصنيع أتوبيسات بمكون محلي 50%

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": شركة النصر للسيارات تنتج أتوبيس فاخر بمكون محلي يصل إلى 50%، والأتوبيسات المصنعة تضاهي أعلى الماركات العالمية.

وتابع: "12 شركة قطاع خاص مصرية تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات، ولدينا 9 مصانع ستساهم في النهوض بصناعة السيارات والتصدير للخارج".



مخطط إنتاج النصر للسيارات الأتوبيسات

ولفت: من خلال 9 مصانع متنوعة داخل شركة النصر للسيارات، انتاج 300 أتوبيس في السنة الأولى والسنة الثانية 600 أتوبيس والسنة الثالثة 1500 أتوبيس، وهذه الأتوبيسات على أعلى مستوى وستجوب كل المحافظات".

وأكد: أبرمنا تعاقدات تتيح لنا الربحية والاستمرارية، وجار التنسيق مع الشريك الأجنبي لتصدير الأتوبيسات خارج مصر في العام الثاني من الإنتاج.

إنتاج السيارة الملاكي

ولفت إلي أنه خلال مايو 2025 سيكون لدينا نموذج لإنتاج السيارة الملاكي سواء الكهربائية أو البنزين، بمكون محلي يتراوح ما بين 45 إلى 47% وبسعر تنافسي وهناك 3 نماذج للسيارة، وذلك من خلال شركة النصر للسيارات، موضحًا أنه سيتم تصنيع من 6000 إلى 7000 سيارة ملاكي في العام الأول.

وأكد: أنه سيتم إنتاج أول ميني باص مصري بنسبة 100% بعد عامين من بدء التشغيل.

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