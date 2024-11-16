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أساء لها وتجاهل حقها في الرد.. جيهان زكي تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكتروني - أخبار كلمتك

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أساء لها وتجاهل حقها في الرد.. جيهان زكي تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكتروني - أخبار كلمتك

أساء لها وتجاهل حقها في الرد.. جيهان زكي تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - صرحت الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، وأستاذ الحضارة والباحث بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، بإنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد المواقع الإلكترونية التي نشرت تقرير ملئ بالأكاذيب عن شخصها ومسيرتها المهنية، مما يمثل سبا وقذفا في حقها، وإساءة متعمدة من جانب الموقع تجاه تاريخها المهني والعلمي، وكذلك التجني على شخصها وأسرتها.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، والتي تعد من الوجوه النسائية البارزة في مجال الثقافة وعلوم المصريات محليا ودوليا، احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة ومهمة الصحافة، مشيرة في الوقت نفسه إلى مسئولية الكلمة في كشف الحقائق، وليس نشر الأكاذيب والإدعاءات التي لا أساس لها ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، وأستاذ الحضارة والباحث بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، أن الموقع تجاهل حقها في الرد، وهو ما يؤكد النية المبيتة لدى كاتب التقرير للإساءة إلى تاريخها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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