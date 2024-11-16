بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الحكومة: خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحكومة: خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

الحكومة: خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن شركة النصر للسيارات تمر بمرحلة تطوير شاملة، وهناك خطة واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

 

صناعة السيارات الكهربائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "صناعة السيارات الكهربائية هي المستقبل، ونحن عازمون لتوطينها في مصر".

 

زيادة المكون المحلي في السيارات

وأكد: نستهدف الوصول بالمكون المحلي لشركة النصر لـ70% خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاحتياجات السنوية من السيارات تقترب من 500 ألف سيارة لذلك هناك خطة لتوطينها والاستفادة من تصدير جزء من الإنتاج.

رئيس تجارية الجيزة: تشغيل النصر للسيارات يؤكد نجاح استراتيجية تنمية صناعة المركبات

شيمي: عودة تشغيل "النصر للسيارات" يؤكد الإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية

 

أسعار السيارات

ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات تعمل على تصدير منتجاتها إلى بعض الدول خلال الفترة المقبلة، وتستهدف إنتاج أكثر من 20 ألف سيارة سنويا بمكون محلي يصل لـ50%.

وأكد: أنه من المتوقع انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي، مع زيادة المكون المحلي وتخفيض المنتج المستورد من الخارج، وهذا الأمر يمكن أن تلعبه شركة النصر التي تستهدف المنافسة بقوة. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق