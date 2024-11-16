وكيل تعليم كفر الشيخ يكرّم معلمة أبدعت في تجسيد تاريخ مصر للطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 04:46 مساءً - كرّم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، الأستاذة أميرة كمال فتح الله، معلمة التربية الفنية، بمدرسة السعيدية الإعدادية القديمة بنات، تقديرًا لإبداعها في تحويل تاريخ مصر من كونه حبيسا بين طيات كتب التاريخ إلى تجربة بصرية وملموسة أمام أعين الطلاب.

وقد تعاونت الأستاذة أميرة مع إدارة المدرسة بقيادة الأستاذة أمل طه، مديرة المدرسة، وكافة العاملين بها، لتقديم هذا العمل المميز الذي يبرز تاريخ مصر عبر العصور.

وتم ذلك من خلال الإذاعة المدرسية والاحتفالات بالمناسبات الوطنية والدينية والتاريخية، مما جعل التاريخ مادة حية يتفاعل معها الطلاب بشكل مباشر.

وفي إطار التكريم، قدّم الدكتور علاء شهادات شكر وتقدير لجميع القائمين على هذه المبادرة، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي يعكس روح الابتكار والتفاني في العمل. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المبادرة نموذجًا يُحتذى به في باقي المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.