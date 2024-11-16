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وزير التعليم يهنئ فريق مدارس «ستيم» الفائز في أولمبياد الرياضيات العربي بقطر - أخبار كلمتك

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وزير التعليم يهنئ فريق مدارس «ستيم» الفائز في أولمبياد الرياضيات العربي بقطر - أخبار كلمتك

وزير التعليم يهنئ فريق مدارس «ستيم» الفائز في أولمبياد الرياضيات العربي بقطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 04:29 مساءً - هنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، الفريق المصري الفائز من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستيم بختام أولمبياد الرياضيات العربي الرابع لعام 2024 في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشاد الوزير بالطلاب المصريين لفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة، معربًا عن تقديره واعتزازه وفخره بهم، لما أنجزوه من نجاح، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب.

ويعد هذا الأولمبياد بمثابة تجمع أكاديمي يواكب المعايير العالمية، بهدف تحفيز الإبداع والتميز بين طلبة الدول العربية في مجال الرياضيات.

وخضع الطلاب المصريون المشاركون لبرنامج تدريبي مستمر منذ بداية العام الدراسي، على أيدى الخبراء بوزارة التربية والتعليم، ما أسهم في تعزيز مستواهم الأكاديمي والمهاري، وتأهيلهم للمنافسة في هذا المحفل الدولي الهام.

وتضمنت المسابقة، محتوى تنافسيا يغطي مختلف جوانب المعرفة الرياضية الأساسية، متناولاً محاور الهندسة والجبر ونظرية الأعداد والتركيبات، وقد مثلت هذه البطولة فرصة لإبراز التفوق والإبداع لدى المشاركين، حيث أظهرت النتائج حصول 13 طالبًا على ميداليات ذهبية، و16 طالبًا على ميداليات فضية، و20 آخرين على ميداليات برونزية، ما يعكس التقدم الملحوظ في تعلم الرياضيات وتشجيع الطلاب العرب على تحقيق مستويات أداء عالية.

جدير بالذكر أن أولمبياد الرياضيات العربي يقام كل عامين في إحدى الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

الألكسو، ويعد هذا الحدث مسابقة أكاديمية تسعى إلى جمع الطلبة المبدعين في الرياضيات من الدول العربية، لإبراز مهاراتهم المتميزة وتقديم حلول مبتكرة للأفكار الإبداعية في محاور المسابقة المختلفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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