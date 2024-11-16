جامعة الأزهر: بعض الكليات ستطبق نظام البصمة لحضور وانصراف الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - نظام البصمة لحضور وانصراف الطلاب.. أُثيرت حالة من الجدل عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تطبيق نظام البصمة لحضور وانصراف الطلاب في جامعة الأزهر الشريف.

الحضور في الكليات بنسبة 75%

أوضح مصدر مسئول بجامعة الأزهر، أن لوائح الكليات تنص على إلزام الطالب بحضور من 70 إلى 75% من المحاضرات، كشرط أساسي لدخول امتحانات الفصلين الدراسيين للعام الجامعي.

منع الطلاب المتغيبين من دخول الامتحانات

وتابع أنه يمنع الطالب الذي لم يحقق نسبة الحضور التي تقرها لائحة الكلية من دخول الامتحانات، إلا إذا كان لم يتم تقديم عذر طبي أو اجتماعي مقبول لدى الكلية.

تطبيق نظام البصمة لحضور وانصراف الطلاب

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الكليات التي لديها القدرة على تطبيق نظام الحضور والانصراف من خلال جهاز البصمة، لضما تحقيق أكبر قدر من الشفافية والنظام، على أن تحدد الكلية مواعيد الحضور والانصراف.

نظام البصمة لحضور وانصراف الطلاب

وفي سياق متصل، وجهت كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة بجامعة الأزهر، تنبيه هام جدًا لجميع الطلاب بخصوص تفعيل نسبة الحضور، وجاءت التعليمات كالتالي:

- يبدأ العمل بجهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف بداية من غدًا الأحد 17 نوفمبر حتى نهاية الفصل الدراسي.

- مواعيد تسجيل بصمة الحضور من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة التاسعة والنصف.

- مواعيد الانصراف من الساعة الثانية حتى نهاية جميع المحاضرات.

- الطلاب الباقين للإعادة سيسمح لهم بالبصمة حسب جدولهم الدراسي.

- الطلاب الذين سجلوا بصمتهم سابقا بمكتب رعاية الطلاب هم فقط من يمكنهم تسجيل حضورهم بداية من يوم الأحد القادم.

- من لم يسجل بصمته يتاح له التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء فقط من الأسبوع الحالي.

- الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بصمتهم ومتابعة حضورهم من خلال جهاز تسجيل البصمة، يتم حصرهم وإلغاء امتحانهم في الفصل الدراسي.

- إلا بعذر طبي او اجتماعي مقبول ينظر فيه مجلس الكلية.

- يطبق هذا على طلاب الانتظام المستجدين والباقين للإعادة، والطلاب الوافدين.

- جهاز البصمة مراقب بكاميرات مراقبة لذا يرجى التعامل معه بحرص حتى لا تضع نفسك في موضع المساءلة القانونية بإتلاف المال العام.