وزير العدل يتفقد مجمع محاكم كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:08 مساءً - توجه، اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وقام الوزير بجولة تفقدية لمجمع محاكم كفر الشيخ، وذلك للوقوف والاطمئنان على مدى انتظام وحسن سير العمل، ورافقه خلالها كل من المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

وجاء ذلك استمرارًا لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، حيث تفقد وزير العدل أعمال رفع كفاءة المجمع التي تُجرى في المبنى بالكامل المتضمن محكمتي مركز وقسم كفرالشيخ الجزئيتين، ومأمورية استئناف وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي ومقر نيابات كفرالشيخ الكلية، ومركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، واستراحة المحامين، ومقر للنيابة الإدارية.

وعقد وزير العدل لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة كفرالشيخ الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار محمد أحمد أبو زيد رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى المستشار رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية والمحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية.

واستعرض خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وحثهم على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولًا للعدالة المنشودة.

وإلتقى وزير العدل المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة كفر الشيخ وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

كما زار المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، مؤكدا على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.

واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.

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