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قرار جمهوري بتعيين أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى المجر - أخبار كلمتك

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قرار جمهوري بتعيين أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى المجر - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بتعيين أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى المجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:08 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض الدكتور أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرًا لمصر لدى جمهورية المجر، بعد انتهاء مدة خدمته متحدثًا لرئاسة الجمهورية.

وكان أحمد فهمي، عمل سابقًا مستشارًا في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك في بعثات مصر الدبلوماسية بلندن وأبيدجان، وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي من بريطانيا.

وشهدت فترة عمل السفير أحمد فهمي كمتحدث رسمي للرئاسة، تميزا وتفردا في التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام لإمدادهم بمختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بملف الرئاسة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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