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الشعب الجمهوري: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا - أخبار كلمتك

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الشعب الجمهوري: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا - أخبار كلمتك

الشعب الجمهوري: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - أكد الدكتور محمد فاروق جبر، القيادي بحزب الشعب الجمهوري أمين قسم العبور بمحافظة القليوبية، أن إعادة تشغيل شركة النصر للإنتاج تعد إنجازا بارزا يضاف إلى تقدم قطاع النقل الذي يشهد تطورا كبيرا على كافة المستويات وتؤكد التزام الحكومة الجاد بتطوير الصناعات الوطنية الكبرى، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية المختلفة.

وأوضح جبر، أن توطين صناعة السيارات سيعزز من قدرة مصر على إنتاج سيارات محلية عالية الجودة، مما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، فضلا عن توفير فرص استثمارية جديدة في مجال الصناعات المرتبطة بالسيارات كما أنها تأتي في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري في واحدة من الصناعات الواعدة.

وأعرب جبر، عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، مؤكدا على دور القيادة السياسية في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات، خاصة صناعة السيارات التي تمتلك مصر فيها إمكانيات كبيرة مشددا على أن خطوات مثل إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تعكس عزيمة المصريين وإرادتهم الصلبة في دفع مسيرة التقدم وبناء وطنهم بجهودهم الذاتية، مما يبرز رؤية مصر الواضحة نحو مستقبل أكثر إشراقا يرتكز على أسس الاستقرار والتنمية المستدامة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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