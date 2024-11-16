وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان موقف تنفيذ مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موقف تنفيذ مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، بمحافظة القاهرة، والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتي تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، ويرافقهما مسؤولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، وتشمل 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى أكبر الشركات العالمية، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

ولفت الوزير إلى أنه جار إعداد التصميمات للبدء في تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.