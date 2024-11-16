«التعليم»: لا يحق للمتخلفين عن سداد المصروفات الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - انتخابات الاتحادات الطلابية.. أعلنت عدد من الجامعات، كافة الاستعدادات الخاصة بــ انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2024-2025، تزامنًا مع اقتراب موعد عقدها في الجامعات.

من يحق لهم التصويت في انتخابات الاتحادات الطلابية؟

وقالت الجامعات، إنه يحق لكافة الطلاب الجامعيين الذين سددوا المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي وغير المسددين بالتصويت في انتخابات الاتحادات الطلابية.

الطلاب الذين لهم حق الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية

وأوضحت الجامعات، أنه يحق لكافة الطلاب الجامعيين الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية، ماعدا الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى الذين لم يسددوا مصروفات العام الدراسي الحالي.

الخريطة الزمنية لـ انتخابات الاتحادات الطلابية

- اليوم الأول: يوم الأحد 17 نوفمبر: يتم إعلان الكشوف المبدئية في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- اليوم الثاني: يوم الإثنين 18 نوفمبر: يتم تقديم الطعون بدءًا من الساعة 9 صباحًا.

- اليوم الثالث: يوم الثلاثاء 19 نوفمبر: يتم فحص الطعون: حتى الساعة 12 ظهرًا.

- اليوم الرابع: يوم الأربعاء 20 نوفمبر: يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- اليوم الخامس: يوم الخميس 21 نوفمبر: يتم البدء في الدعاية الانتخابية.

- اليوم السادس: يوم الأحد 24 نوفمبر: انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج.

- اليومو السابع: يوم الإثنين 25 نوفمبر: انتخابات الإعادة.

- اليوم الثامن: يوم الثلاثاء 26 نوفمبر: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وتبدأ من الساعة 10 صباحا.

- اليوم التاسع: يوم الأربعاء 27 نوفمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا.

- اليوم الأخير: يوم الخميس 28 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، تبدأ في تمام الساعة 10 صباحا.