«برودة وأمطار».. نوة المكنسة تضرب الإسكندرية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - نوة المكنسة.. تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة المكنسة، واحدة من أقوى النوات التي تشهد عروس البحر المتوسط،

نوة المكنسة

وتعد نوة المكنسة، واحدة من أشد النوات الشتوية التي تضرب المدن الساحلية، حيث تُعرف بغزارة أمطارها وشدة رياحها التي تهب من اتجاه شمالي غربي، ما يترتب عليها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتعرض الإسكندرية لطقس شتوي قارس.

موعد نوة المكنسة

وبدأت نوة المكنسة في الإسكندرية اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، وتستمر لمدة 4 أيام متتالية، لتنتهي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جدول ميناء الإسكندرية.

سبب تسمية نوة المكنسة بهذا الاسم

وسميت نوة المكنسة بهذا الاسم، نظرًا لأنها تكنس البحر من التغيرات الشديدة، لشدة الرياح الباردة التي تهب تأثيرا لها، وهى رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة، وفقًا لما وصفه الصيادين العاملين بالموانئ.

حالة الطقس في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية أثناء نوة المكنسة، حيث تتساقط الأمطار بشكل مكثف في بعض المناطق الساحلية، بالإضافة الارتفاع المفاجئ في أمواج البحر نتيجة الرياح القوية، مما يشكل خطرًا على السفن الصغيرة.

وتابعت الهيئة بهبوب رياح شديدة، قد تصل سرعتها إلى أكثر من 30 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية وتتسبب في تعطل حركة السفن.

وأضافت الهيئة بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ أثناء نوة المكنسة، مما يؤدي إلى شعور بالبرودة في المناطق الساحلية.

نوة المكنسة في الإسكندرية

من جهتها، استعدت شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لاستقبال نوة المكنسة التي تأتي في صورة رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، حيث رفعت حالة الطوارئ بالأحياء والمدن الساحلية بدءا من اليوم السبت، ولمدة 4 أيام استعدادا لنوة المكنسة.

وكشفت قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالمحافظات الساحلية، عن أن نوة المكنسة تؤدي إلى غرق الشوارع وتوقف حركة المرور وتعطل الحياة البحرية، لافتة إلى أن المحافظات التي تتأثر بها هي «الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط»، وتعد الإسكندرية من أكثر المناطق تأثرًا بالنوة.