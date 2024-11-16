مفتي الديار الهندية يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - أعرب مفتي الديار الهندية، الشيخ أبو بكر أحمد، عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولأسرته الكريمة في وفاة شقيقته، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عن نفسه وعن جميع أعضاء جمعية علماء أهل السنة في الهند.

ودعا الشيخ أبو بكر أحمد الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، كما طلب من الله أن يمنح أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وأكد مفتي الهند قائلاً: «نسأل المولى أن يمنَّ على الفقيدة بالرحمة والرضوان، ولكم من بعدها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. خفف الله عنكم مصابكم، وأحسن عزاءكم، وأخلف لكم الأفضل، وطمأنكم بالخير والرؤية الحسنة له. اللهم اغفر للمتوفاة حتى لا يبقى من المغفرة شيء».