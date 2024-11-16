الزراعة تحتفل بتخريج 26 مبعوثا من 16 دولة افريقية في برنامج إنتاج تقاوي الأرز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:46 مساءً - قامت وزارة الزراعة بتسليم شهادات التخرج لـ 26 مبعوثا من ١٨ دولة افريقية من البرنامج التدريبية تحت عنوان انتاج تقاوي الأرز وإنتاج وصحة الحيوان، وذلك بحضور السفير محمد عزمي الأمين العام المساعد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وكذلك نائب السفير الياباني بالقاهرة وكاتو كين مدير مكتب الوكالة اليابانية للتنمية بالقاهرة «الجايكا» وعدد من سفراء دول القارة الأفريقية التي لديها مشاركين في تلك البرامج التدريبية.

احتفالية الزراعة

وفي بداية كلمته الافتتاحية نقل موسي تحيات وزير الزراعة الى السادة السفراء وممثلي السفارات الافريقية بالقاهرة والمشاركين في البرنامج التدريبي والتي استمرت على مدار شهرين متتاليين، حيث أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمركز المصري الدولي للزراعة والجايكا.

وأشار موسى إلى أن عدد الدول المشاركة في البرنامجين التدريبيين وصل إلى 18 دولة من قارة أفريقيا منها أنجولا – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – النيجر – غينيا بيساو – غيميا كوناكرى – كينيا – مدغشقر – مالاوى - السنغال- الجابون - الصومال – الكونغو برازافيل - جيبوتي– زيمبابوي - مالي - موزمبيق – ليبيريا.

وأكد أن هناك تكليفات من القيادة السياسية المصرية وتوجيهات من وزير الزراعة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال تقديم كل الدعم الفني لأشقائنا الأفارقة بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة في ضوء توافر الموارد الطبيعية من الأراضي الشاسعة صالحة للزراعة ومياه أمطار وأنهار طبيعية وأيدٍ عاملة والتي يمكن باستغلالها الاستغلال الأمثل الوصول إلى معدلات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي لدول القارة.

وشدد علي أهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الإفريقية وتبني التكنولوجيات الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل والتي هي الهدف الرئيسي لتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية.

دعم الدول الأفريقية والنهوض بالزراعة

وفي كلمته، أشار السفير محمد عزمي ان وزارة الخارجية حريصة على دعم الدول الأفريقية والنهوض بها في القطاع الزراعي ورفع كفاءة التدريب والاستفادة من الخبرة المصرية الموجودة بقطاع الزراعة وذلك من خلال التعاون مع وزارة الزراعة متمثلة في المركز المصري الدولي للزراعة والجايكا.

ومن ناحية أخرى أشار نائب السفير الياباني أن التعاون بين مصر واليابان بدأ قبل 70 عاما وخلال تلك المرحلة استطعنا تدريب الآلاف من المتدربين في جميع المجالات في أفريقيا وأن التعاون الثلاثي بين الجايكا والمركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية له أهمية كبيرة في رفع كفاءة الدول الأفريقية لدعم الأمن الغذائي ونقل الخبرات للمبعوثين الأفارقة.

وأشاد مدير مكتب الجايكا بالقاهرة بالمجهودات التي تنفذها وزارة الزراعة والحكومة المصرية حاليًا لدعم قطاع الزراعة بالدول الأفريقية، كما أشادوا بالدور الهام الذي يلعبه المركز المصري الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الصديقة.

والجدير بالذكر ان البرنامج التدريبي تضمن ايضا تنفيذ بعض الجولات السياحية الى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.

وفي ختام الحفل وجه موسي الشكر إلى السادة السفراء الحاضرين وممثلي سفارات الدول الأفريقية المشاركة في البرنامج.

كما وجه شكره إلى المهندسة سهير الحفني مدير المركز الدولي المصري للزراعة وجميع الزملاء والعاملين على ما يقدموه من مجهودات للمتدربين أثناء التدريب وتنفيذ الأنشطة التدريبية بشكل جيد الأمر الذي يساهم في تطوير قطاع الزراعة بدول القارة الأفريقية، فضلا عن زيادة تعزيز علاقاتنا الأخوية مع اشقائنا بدول القارة الأفريقية.

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