«العربية للتنمية الزراعية» تنظم فعالية حول تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر في «COP29 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، فعالية على هامش مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، وذلك ضمن فعاليات اليوم المخصص للتمويل في المؤتمر، وركز على موضوع تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر.

وذكرت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم السبت - إنه ترأس الفاعلية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذي استعرض في كلمته الافتتاحية جهود المنظمة الممتدة لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف اتفاقيات التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر.

كما شهد الحدث تقديم التوجيهات الرئيسية لدليل المنظمة الجديد لتسهيل حصول الدول العربية على التمويل الأخضر، بما يشمل تعريف المفهوم وأدواته وحجم التمويلات المقدمة عالميا وتوزيعها حسب القطاعات والمناطق مع التركيز على نصيب الدول العربية.. وتناول أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال مع تقديم توصيات لتعزيز القدرات العربية في إعداد طلبات التمويل وصياغة المشروعات وفق منهجيات الجهات المانحة.

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في ختام الحدث، التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقيات المناخية والاستفادة من فرص التمويل الأخضر.

وشدد على ضرورة ترجمة توصيات المنظمة إلى سياسات وبرامج عملية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل الدول العربية ومنظومة جامعة الدول العربية لتعزيز حصة المنطقة من التمويلات الخضراء، وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.