الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«العربية للتنمية الزراعية» تنظم فعالية حول تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر في «COP29 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«العربية للتنمية الزراعية» تنظم فعالية حول تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر في «COP29 - أخبار كلمتك

«العربية للتنمية الزراعية» تنظم فعالية حول تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر في «COP29 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، فعالية على هامش مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، وذلك ضمن فعاليات اليوم المخصص للتمويل في المؤتمر، وركز على موضوع تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر.

وذكرت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم السبت - إنه ترأس الفاعلية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذي استعرض في كلمته الافتتاحية جهود المنظمة الممتدة لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف اتفاقيات التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر.

كما شهد الحدث تقديم التوجيهات الرئيسية لدليل المنظمة الجديد لتسهيل حصول الدول العربية على التمويل الأخضر، بما يشمل تعريف المفهوم وأدواته وحجم التمويلات المقدمة عالميا وتوزيعها حسب القطاعات والمناطق مع التركيز على نصيب الدول العربية.. وتناول أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال مع تقديم توصيات لتعزيز القدرات العربية في إعداد طلبات التمويل وصياغة المشروعات وفق منهجيات الجهات المانحة.

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في ختام الحدث، التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقيات المناخية والاستفادة من فرص التمويل الأخضر.

وشدد على ضرورة ترجمة توصيات المنظمة إلى سياسات وبرامج عملية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل الدول العربية ومنظومة جامعة الدول العربية لتعزيز حصة المنطقة من التمويلات الخضراء، وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضاً
المشاط تُشارك في فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق