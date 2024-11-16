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القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

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القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:29 مساءً -  تسلمت الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (10 أتوبيسات) التي تعاقدت عليها مع شركة النصر لتصنيع السيارات والتي يبلغ الإجمالي لها 100 أتوبيس. 

جاء ذلك خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بحضور رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعدد من الوزراء.

وكان قد تم التعاقد على صفقة الأتوبيسات بين كل من شركة النصر لصناعة السيارات (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية)، وشركتى شرق للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة (التابعتين للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى).

 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاحتفالية أن تصنيع وتسليم هذه الأتوبيسات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وتوطين صناعة السيارات فى مصر، والنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفي ضوء خطة وزارة النقل لتحقيق نقلة نوعية في خدمات نقل الركاب بين المحافظات مع التركيز على معايير الجودة والكفاءة. مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بإحياء الشركات الوطنية ودعم قطاع الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر2030.

ولفت إلى أن الاتفاق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام على تصنيع هذه الأتوبيسات بشركة النصر أحد الركائز القوية لتحقيق الشركة لانطلاقة كبيرة في مجال تصنيع الأتوبيسات. 

وأضاف أن هذا التعاقد يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على رفع كفاءة وتطوير الشركات الوطنية التي تعمل في مجال صناعة وتشغيل وسائل النقل البري، وحيث يدخل هذا التعاقد ضمن خطة التطوير الشاملة التي أعلنتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والتي  تستهدف رفع كفاءة وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها الشركات التي تعمل في مجال النقل البري بما يساهم في تحسين تجربة الركاب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وذلك حرصا منها على عودة هذه الشركات لسابق عهدها فى مجال ريادة نقل الركاب داخل الجمهورية.

 

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 جدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري تتعاون مع كافة الشركات المحلية المصنعة للأتوبيسات، حيث قامت في إطار هذه الخطة بتوقيع عقود أخرى مع شركات محلية متخصصة لتصنيع وتوريد عدد كبير من الأتوبيسات الحديثة التي تتميز بمواصفات فنية وتكنولوجية عالية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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