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تعاون بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

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تعاون بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

تعاون بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - السبت 16/نوفمبر/2024 - 01:56 م 11/16/2024 1:56:44 PM

تعاون بين وزارة التضامن
تعاون بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية

 استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية والدكتور عاطف حسن مؤسس ورئيس شركة "كافندش" والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديد بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي وبحضور قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
 
وبحث الاجتماع سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة العاصمة الإدارية وشركة كافندش في إطار مبادرة "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل في مصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات"والتي ستطلقها شركة العاصمة الإدارية بالتعاون مع شركة "دبليو إم سي" ومقرها في بريطانيا وشركة كافندش بهدف تعميم هذا النموذج بالمحافظات المختلفة.
  
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التعاون يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة العاصمة الإدارية وشركة كافندش لدعم الجهود في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع وتوفير بيئة داعمة ومنحهم فرص متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.
 
واستعرض اللقاء آليات التعاون لإنشاء مركز تأهيل متكامل وفق أحدث المعايير لتأهيل وإعداد الكوادر التعليمية في التعامل مع ذوي الاعاقة ليكون نموذجا فريدا في هذا الشأن مع استعراض آليات العمل لتوفير التدريب، والدعم البشري والفني للمركز  في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة قضايا ذوي الإعاقة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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