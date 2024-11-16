مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، استعراض إنجازات جامعة عين شمس فى ترشيد الطاقة والمياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - شارك الدكتور أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة بـ جامعة عين شمس فى مؤتمر الأطراف COP29 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

جامعة عين شمس تشارك فى مؤتمر الأطراف COP29 بمدينة باكو

وخلال الفعاليات تحدث احمد العوضى عن إنجازات جامعة عين شمس فى مجال حساب البصمة الكربونية داخل الجامعة وأعمال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وذلك فى أحد الجلسات الخاصة بإدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بجناح جامعة الدول العربية بالمؤتمر.

مؤتمر الأطراف COP29

كما استعرض العوضى كل ما تم فيما يخص التزام جامعة عين شمس بتنفيذ مبادرتها فى الوصول إلى حرم جامعى أخضر مستدام حتى تصبح الجامعة مثالا يحتذى به.

على جانب آخر فإنه يتم التواصل مع العديد من الجهات الدولية الممثلة فى المؤتمر من أجل التوصل إلى حلول بحثية وتطبيقية يمكن أن تمكن طلبة الجامعة من تنفيذ بعض الأفكار الهامة لخدمة الاستدامة بمفهومها الكلى.

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