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أول باص صديق للبيئة.. تفاصيل أتوبيس شركة النصر للسيارات - أخبار كلمتك

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أول باص صديق للبيئة.. تفاصيل أتوبيس شركة النصر للسيارات - أخبار كلمتك

أول باص صديق للبيئة.. تفاصيل أتوبيس شركة النصر للسيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - أتوبيس شركة النصر للسيارات.. يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل ومواصفات أتوبيس شركة النصر للسيارات الجديد، الذي يعد أول أتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة.

أتوبيس شركة النصر للسيارات

يعد أتوبيس شركة النصر للسيارات الصديق للبيئة، هو بداية عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج من جديد، بعد توقفها عن الإنتاج لمدة سنوات عدة.

أتوبيس شركة النصر للسيارات

شركة النصر للسيارات تحتفل بعودتها

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفلت شركة النصر للسيارات، بعودتها مرة آخرى للإنتاج، حيث أنتجت أول أتوبيس كهربائي جديد بنسبة مكون عالية.

تفاصيل أتوبيس شركة النصر للسيارات

ويعتبر أتوبيس شركة النصر للسيارات، أول أتوبيس نقل جماعي صديقة للبيئة، حيث سلمته شركة النصر لشركة أكتا المسؤولة عن النقل الجماعي في العاصمة الإدارة الجديدة.

أتوبيس شركة النصر للسيارات

أبرز المعلومات عن أتوبيس شركة النصر للسيارات

- أول أتوبيس صديق للبيئة.

- أول أتوبيس نقل جماعي يعمل بالكهرباء، ويتخلى عن الوقود الحيوي.

- تم تصنيع الأتوبيس بالتعاون مع شركة «Yutong».

- وتعد شركة «Yutong» الصينية، رائدة في تصنيع الحافلات والمركبات.

- صنع الأتوبيس وفق أحدث المعايير الأوروبية.

عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج

وفي سياق متصل، أوضحت شركة النصر للسيارات، أن التحديث الجديد بعد عودتها لن يقتصر فقط على تصنيع السيارات، بل يمتد لدعم الصناعات المغذية المرتبطة بمجال السيارات، مثل: إنتاج البطاريات وأجزاء السيارات محليًا، بالإضافة إلى أن تعزيز تلك الصناعات يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، والذي يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة فرص التصدير.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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