تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اللاتفية سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اللاتفية سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اللاتفية سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، مع وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، بابيا بيريز، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد عبد العاطي، اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع لاتفيا، والحفاظ على دورية التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف على المستوى الثنائي في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ أسس التعاون بين البلدين ومدها لتشمل آفاق أوسع، مبدياً تطلع مصر لتعزيز التجارة المشتركة بين الجانبين.

كما تباحث الوزيران حول أخر التطورات في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين. كما تبادل الجانبان الرؤى أيضًا حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق