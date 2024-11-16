وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - تفقد اليوم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة محلة موسي الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، في إطار توجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص على متابعة سير العملية التعليمية.

وأكد وكيل التعليم بكفر الشيخ، متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية، والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.