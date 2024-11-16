بعد سقوط الإعلامية داليا فؤاد في كمين «المخدرات».. ما هو عقار ‏‎GHB؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، القبض على «الإعلامية داليا فؤاد»، مساء الجمعة، مقدمة برنامج «ضرب نار» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وذلك بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة «عقار GHB»، المعروف بـ«عقار الاغتـ.. صــ.. .اب».

وكانت قد وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بحيازة الإعلامية مواد مخدرة، وبناءً على تلك المعلومات، رصدت القوات تحركاتها وضبطها بمنطقة التجمع بالقاهرة.

من «الهلاوس» لـ«الوحشية والاغتـ.. صــ.. اب»

بعد سقوط الإعلامية داليا فؤاد في كمين «المخدرات».. ما هو عقار GHB؟

وتنشر كلمتك، إنفوجرافًا لمتابعيها التفاصيل الكاملة لـ عقار «GHB»، المعروف بـ«عقار الاغتـ.. صــ.. .اب»، وجاءت كما يلي:

- عقار مثبط للجهاز العصبي المركزي.

- يصنف من العقاقير النفسية.

- يطلق عليه عقار الاغتـ.. صــ.. .اب.

- مادة سائلة عديمة اللون والرائحة ونادرا ما تكون مسحوق.

- علاج للنعاس وضعف العضلات ومعالجة الاكتئاب.

- يحدث اضطرابات في الذهن ويزيد الهلاوس.

- يميل للعنف ومن أشكاله الاغتصاب والوحشية.

- يمنع استخدامه عالميا ويعتبر ضمن المخدرات والهيروين.

- أعراضه الجانبية خطيرة وتؤدي للدخول في غيبوبة والوفاة.