شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تفاصيل الطرح الجديد لـ سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز شقق «سكن لكل المصريين 5 المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بدء من 18 نوفمبر 2024 لذوي الهمم، وجميع المواطنين من 26 نوفمبر 2024، وحتى 24 ديسمبر 2024.

ويتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بنظام الاستلام الفوري، وأخرى ستسلم خلال 36 شهرا من تاريخ غلق باب التقديم، مما يوفر خيارات مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف المواطنين.

شروط التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

- يجب على المواطنين شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في المدن والمحافظات

- يتم تحديد قيمة كراسة الشروط بـ 300 جنيه، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية التي تبلغ 355 جنيهًا.

- يكون مقدم الحجز 20 ألف جنيه لوحدات الإسكان الاجتماعي الواقعة في نطاق المحافظات

-يكون 30 ألف جنيه لوحدات الإسكان المخصصة للمدن الجديدة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بنظام التمويل العقاري

تشترط كراسة شروط «سكن لكل المصريين 5 للحصول على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للراغبين في التقديم كما يلي:

-منخفضو الدخل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 3500 جنيه.

-متوسطو الدخل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 12 ألف جنيه.

التعاقد بنظام التمويل العقاري يتم عبر قرض طويل الأجل يصل إلى 20 عاما ويشمل:

-منخفضو الدخل فائدة تصل لـ 8% سنويا.

-متوسطو الدخل فائدة تصل لـ 12% سنويا.

-يتم تحديد المقدم للتمويل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يبدأ من 20% من قيمة الوحدة السكنية.

محدود الدخل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

منخفضو الدخل

-يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري للأسرة عن 15 ألف جنيه شهريا

متوسطو الدخل

- يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه

الحجز عبر مكاتب البريد

وسيتم إتاحة الحجز عبر مكاتب البريد المميكنة في مختلف المدن والمحافظات من خلال القرعة العلنية، دون أي أسبقية حجز، وفقا للضوابط الموضوعة.

استلام الوحدات السكنية

الاستلام الفوري

ويتاح للمواطنين الذين حجزوا الوحدات بنظام الاستلام الفوري تسلم وحداتهم السكنية بمجرد إتمام الإجراءات.

الاستلام خلال 36 شهرا

وفي حال كانت الوحدة تحت الإنشاء، سيتم تسليمها خلال فترة 36 شهرا من تاريخ غلق باب التقديم.

عقوبات لمن يتعامل مع الوحدة السكنية سواء بالإيجار أو بيع

كما أعلنت «وزارة الإسكان» إن هناك عقوبات كبيرة حددها قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، لمن يتعامل مع الوحدة السكنية سواء بالإيجار أو بيع الوحدة السكنية التي حصل عليها من الإسكان الاجتماعي.

وتصل العقوبة إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف ولا تقل عن 20 ألف، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وسحب الشقة.