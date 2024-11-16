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محمد الجبلاوي: عودة عمل «النصر للسيارات» إنجاز ضخم في عهد الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

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محمد الجبلاوي: عودة عمل «النصر للسيارات» إنجاز ضخم في عهد الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

محمد الجبلاوي: عودة عمل «النصر للسيارات» إنجاز ضخم في عهد الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إحياء العمل بشركة النصر للسيارات مرة أخرى للسوق المصري يعد إنجازًا ضخمًا يضاف إلى الإنجازات الكبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توقف دام لمدة 15 عامًا، وأن شركة النصر لصناعة السيارات تعد واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المصريين يشعرون بالفخر بعد عودة العمل بشركة النصر وإنتاج أول أتوبيس محلي بمكونات محلية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة وحاولت بكل السبل إعادة شركة النصر للسيارات للعمل من جديد.

وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي وكذلك توفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى إنه رغم التحديات العالمية والصراعات الإقليمية، فإن مصر صامدة وقوية وتواصل التقدم إلى الأمام.

وأوضح أنه رغم الشائعات التي تهدف إلى التقليل من الإنجازات المصرية، إلا أن هذه الإنجازات في بلدنا مصر تتحدث عن نفسها، مختتما بقوله: «مصر قوية رغم أنف الحاقدين والكارهين».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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