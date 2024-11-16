«صيدلة المصرية الروسية» تنظم المعرض الثالث لمستحضرات التجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - أعلن الدكتور محمد إيهاب فتوح، عميد كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية، افتتاح معرض مستحضرات التجميل فى دورته الثالثة تحت عنوان «المعرض الثالث للجمال The Third ERU Beauty Expo»، للعام الثالث على التوالى ضمن المشروعات الطلابية العملية داخل الكلية، والذى يقام بشكل دورى كل عام أكاديمى.

وأكد فتوح، أهمية هذه المعارض فى إتاحة الفرصة للطلاب لعرض إبداعاتهم ومهاراتهم أمام أصحاب الشركات والمهتمين بهذا المجال، لافتًا إلى أن المعرض يتم بدعم من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتحت رعاية الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى رئيس الجامعة.

وأوضح أن المعرض يضم عدداً من المنتجات المتميزة المرتبطة ببعض المقررات الدراسية لـ«طلاب الفرقة الرابعة والخامسة» فى الكلية، وأن المعروضات نالت إعجاب الحضور من رموز التعليم العالى والشخصيات العامة من الحضور والمصنعين، الذين اطلعوا على مشروعات الطلاب المشاركين فى المعرض واستمعوا إلى شرح مفصل منهم حول منتجاتهم وأشادوا بالمستوى الفائق من جودة المستحضرات وأثنى جميع الحضور على الطلاب ومجهودهم وتميزهم وحرصهم على أن يصبحوا صيادلة متميزين فى سوق العمل.

من جهتها، أوضحت الدكتورة عفاف رمضان، رئيس قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية فى الجامعة المصرية الروسية، أن الهدف من المعرض تشجيع وتوفير الدعم لكل وسائل تنمية قدرات ومهارات الطلاب، لمساعدتهم على العمل الجماعى وتهيئتهم لسوق العمل سواء «المحلي، الإقليمي، أو الدولي»، واكتسابهم الخبرة والمهارة الضرورية، والخطوات الصحيحة، للبدء في مشروعات مرتبطة بما قاموا بدراسته، وتأهيلهم لريادة الأعمال والمساهمة في التنمية المستدامة، ومن تلك الوسائل إقامة هذه المعارض وتحفيز الطلاب للتنافس في تصنيع بعض المنتجات الصيدلية من الخامات الأساسية الطبيعية.

وأشارت رئيس قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية فى الجامعة المصرية الروسية، أن الطلاب قدموا مجموعة من المستحضرات من إنتاجهم فى معامل الكلية مثل: «شامبو الشعر الخالى من السلفات، بلسم الشعر، مرطبات الشفاه، سيرم حمض الهيالورونيك، المطهرات، ومجموعة من قوالب الصابون التى تحتوى على مواد طبيعية مفيدة ومغذية للبشرة مثل حبة البركة والكركم والشوفان والكاكاو.. وغيرها»

كما أشارت إلى أن مشروعات المعرض تسمح للطلاب بتنفيذ ابتكاراتهم باستخدام ما تعلموه فى بعض المقررات الدراسية، ومن بينها تحضير منتجات تجميل مختلفة للعناية بالبشرة والشعر والجسم، ومطابقة لمواصفات الجودة المتعارف عليها فى هذا المجال.

وتابعت الدكتورة عفاف رمضان، أن المعرض شهد تفاعلات إيجابية بين الطلاب خلقت دافعاً للاستمرار فى البحث العلمى و الابتكار وتحفيز التفكير الإبداعى فى مجال المستحضرات الصيدلانية التجميلية.

شارك فى تنظيم «المعرض الثالث للجمال» فى كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية كلاً من، تسنيم محمد، يمنى سليمان، منى أيمن، شيماء عبد العزيز، وأعضاء الهيئة المعاونة بالقسم.