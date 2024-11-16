جوائز تصل لـ 100 ألف جنيه.. جامعة الأزهر توضح شروط التقديم في مسابقة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - كشفت جامعة الأزهر عن بدء مسابقة القرآن الكريم الكبرى، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025، بجوائز تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك بهدف فهم كتاب الله ومقاصده، وخدمة القرآن الكريم، وتعزيز القيم الإسلامية لدى طلبة الجامعة.

وأوضحت الإدارة العامة لرعاية الطلاب والطالبات بـ جامعة الأزهر خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها، وتشمل تنظيم مسابقة القرآن الكريم الكبرى.

وتنطلق فعاليات المسابقة لطلبة الأزهر الشريف، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي لعام 2024-2025، تحت رعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، فيما أوضحت الجامعة من خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، حيث يمكن للراغبين سحب الاستمارة من مكتب رعاية الطلاب بالكلية أو الجامعة واعتمادها من كليتهم.

شروط التقديم في مسابقة القرآن الكريم

وأشارت جامعة الأزهر إلى الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للتسجيل في مسابقة القرآن الكريم والتي تأتي كما يلي:

- تقام المسابقة باستخدام الحاسب الآلي بين طلاب وطالبات جامعة الأزهر.

- يجب أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، مع مراعاة فهمه لأحكام التلاوة والتجويد، وحسن الصوت.

- يجب الالتزام بأحكام القراءة وأصولها والتقيد بالرواية التي يقرأ بها أثناء المسابقة.

- أن يكون المتقدم لديه الفهم بمعاني القرآن الكريم وأسباب نزوله.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة القرآن الكريم

- سحب استمارة المشاركة من مكتب رعاية الطلاب بالكلية أو الإدارة العامة للطلاب، واعتمادها من الكلية.

- صورة بطاقة الطالب أو الطالبة.

- صورة الكارنيه أو إثبات القيد في الكلية.

- صورة شخصية للطالب أو الطالبة، وتسليمها إلى إدارة النشاط الثقافي بالكلية.

الجوائز المالية للمسابقة

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر بالتعاون مع الإدارة العامة للطلاب، قائمة الجوائز المالية للمسابقة التي سيحصل عليها المتقدمون حال فوزهم، وتأتي كالآتي:

- المركز الأول: 100، 000 جنيه.

- المركز الثاني: 75، 000 جنيه.

- المركز الثالث: 50، 000 جنيه.

- المركز الرابع: 25، 000 جنيه.

- المركز الخامس: 15، 000 جنيه.

- كما سيتم منح خمس جوائز تشجيعية، قيمة كل منها 5، 000 جنيه.