تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مستقبل وطن: عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج يؤكد عزم الدولة على دعم المنتج المحلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مستقبل وطن: عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج يؤكد عزم الدولة على دعم المنتج المحلي - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج يؤكد عزم الدولة على دعم المنتج المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، وإنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية، يؤكد جدية الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على أهمية دعم الصناعة الوطنية والاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل جاد ومهم.

وأكد نجيب، أن عودة الشركة للعمل رسالة للداخل والخارج مفادها عزم الدولة على الاهتمام بالقطاع الصناعى، ودعم المنتج المحلي، والعمل على إيجاد شراكات قوية تضمن توطين الصناعة، وفي نفس الوقت على المدى المتوسط، والعمل على تحول الشركات المحلية لاقليمية، والعمل على وضع استراتيجيات على حسب أولويات العمل المطلوبة، والاستثمار في البنية التحتية وخطوط الإنتاج من خلال الشركات، والتعاون مع كيانات قوية لضمان عودة الشركات للمنافسة وليس الانتاج فقط.

وأوضح نجيب، أن عودة الشركة للعمل بداية حقيقية مبشرة للصناعة الوطنية، وفى نفس الوقت تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى دعم الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات والحفاظ على العلامة التجارية لشركة النصر التي بدأت منذ الستينيات، وأن القطاع الصناعى يعول عليها كثيرا فى دعم الاقتصاد الوطنى والموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.

وأشار نجيب، إلى أن القطاع الصناعى يشهد طفرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وتمثل ذلك بدعم مشروعات كبيرة، نتج عنها نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وتعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وعودة شركة النصر للعمل بداية قوية لدعم الصناعة المحلية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

استفادة 1800 مواطن بمنشية البكاري من قافلة جامعة القاهرة ضمن مبادرة "بداية" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق